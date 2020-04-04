تجارة إيران وأوراسيا بلغت 1.4 مليار دولار في خمسة أشهر

وبحسب تقرير للجمارك اليوم السبت، قال "روح الله لطيفي": أن حجم التجارة الخارجية بين إيران وأوراسيا، بلغ من 27 اكتوبر2019 إلى 25 مارس 2020 ، مليارا و 489 مليونا و232 ألفا و 265 دولارا، كانت حصة الواردات من هذا الرقم 67٪ و حصة الصادرات 33٪ .

وأضاف: أن صادرات إيران إلى أوراسيا من حيث الوزن، بلغت مليونا و 159 ألفا و 479 طنا ، وبقيمة 489 مليونا و 931 ألفا و 955 دولارا، كما بلغت واردات الدولة من أوراسيا من حيث الوزن 2 مليون و958 ألفا و128 طنا، وبقيمة 999 مليونا و300 ألف و 310 دولار.

وفيما يتعلق بوجهات التصدير الرئيسية إلى أوراسيا، قال المتحدث باسم الجمارك: "إن أكبر وجهة تصدير لإيران إلى أوراسيا هي الاتحاد الروسي بحجم يتجاوز 481 ألفا و 668 طنا وبقيمة 248 مليونا و 555 ألف و 102 دولار، وهو ما يمثل أكثر من 50٪ من إجمالي قيمة صادرات إيران الى أوراسيا، وبعد روسيا، احتلت أرمينيا أكثر من 24.6 في المائة، وكازاخستان، بنسبة 16 في المائة، المراتب التالية بالاستيراد من إيران مقارنة بدول أوراسيا.

وفيما يتعلق بالسلع الايرانية المصدرة إلى أوراسيا، أوضح أمين مجلس المعلومات الجمركية، بان السلع الإيرانية الرئيسية المصدرة إلى أوراسيا، تشمل التفاح الطازج والفستق الطازج والمجفف، والغاز الطبيعي المسال والكيوي الطازج والخيار والمخللات، بالإضافة إلى الصادرات الإيرانية التفضيلية لهذه البلدان وهي فاكهة الكيوي الطازج والفستق مقشر طازج، والعنب المجفف والقرنبيط والبروكلي.

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