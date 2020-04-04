الرئيس روحاني يؤكد استمرار العمل بمشروع التباعد الاجتماعي عبر الشبكة الذكية

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا الذي عقد اليوم السبت برئاسة روحاني ورؤساء الهيئات الاجتماعية والامنية والتعليمية والادارية والصحية والتعليم العالي واللوجستية والنقابية والاقتصادية التابعة لهذه اللجنة.

واوعز رئيس الجمهورية الى هؤلاء المسؤولين بتقييم دقيق للظروف الراهنة في مرحلة تنفيذ مشروع التباعد الاجتماعي على صعيد البلاد.

وقال : ينبغي وضع بروتوكولات مختلفة تشمل كافة المجالات ذات الصلة لاستقبال مرحلة اعادة النشاطات بعد حصول الاطمئنان بشان استقرار واحتواء الوضع في جميع المجالات المهنية والاقتصادية داخل البلاد.

كما شدد رئيس الجمهورية ضرورة تنفيذ البروتوكولات الصحية خلال المرحلة الثالثة من مشروع التبادل الاجتماعي بما يضمن سلامة المواطنين بنسبة كبيرة في حال التزامهم بهذه البروتوكولات داخل المنازل وخارجها وفي مقار العمل.

وخلص روحاني الى ان برتوكولات المرحلة الثالثة لمشروع التباعد الاجتماعي ينبغي ان تضمن سلامة المواطنين والمسؤولين الى جانب الوضع الاقتصادي ولاسيما حماية الشرائح ذات الدخل المحدود نظرا للظروف الناجمة عن انتشار فيروس كورونا في ايران.

انتهى ** ح ع