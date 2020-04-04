وزير الصحة يثمن جهود وزارة الداخلية لتنفيذ مشروع التباعد الاجتماعي

واكد وزير الصحة في رسالة بعثها اليوم السبت الى رحماني فضلي، ان "جهودكم الدؤوبة وجميع الكوادر الاعزاء لدى قوى الامن الداخلي الى جانب تعاون الشعب الكريم واليقظ افضت الى تجسيد انموذج ناجع في سياق تنفيذ مشروع التباعد الاجتماعي واحتواء الاصابات الناجمة عن فيروس كورونا في عطلة "يوم الطبيعة" الوطني (1نيسان / ابريل 2020)على صعيد البلاد.



وفيما حذر من تداعيات الاجراءات غير المدروسة على مسار الجهود المضنية لدى المراكز العلاجية والطبية في مكافحة هذا المرض، اثنى نمكي باسم جميع العاملين بوزارة الصحة الايرانية على جهود الوزير والكوادر العاملة لدى وزارة الداخلية؛ سائلا الباري تعالى لهم بدوام السلامة والازدهار والرقي في سياق خدمة الشعب.

انتهى ** ح ع