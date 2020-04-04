وزير الصحة يثني على جهود قوات التعبئة في مكافحة كورونا

ونوه وزير الصحة في رسالته بالإرشادات الحكيمة لسماحة قائد الثورة الإسلامية (مد ظله العالي) في خصوص عدم تضاؤل الجهود في مكافحة فيروس كورونا؛ مصرحا: مع أنه لا يزال هناك طريق طويل وصعب أمامنا جميعا حتى الإحتواء التام للوباء الناجم عن كوفيد-19، لكن ما تم تحقيقه حتى الآن، لم يمكن تحقيقه إلا بفضل تعاطف وتكاتف جهود أعزاء مثلكم ومثل زملائكم الموقرين.

وفي جانب آخر من رسالته، فيما أشار الى الظروف الصعبة التي تمر بها الجمهورية الإسلامية بفعل الحظر المفروض مقارنة بالدول الأخرى والنتائج الباعثة على الفخر التي تمكنت إيران من تحقيقها في مكافحة فيروس كورونا، أعرب نمكي عن أمله في استمرار تظافر جهود قوات التعبئة مع الكوادر الصحية في البلاد حتى السيطرة التامة على الوباء.

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