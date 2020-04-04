سفير إيران في بروكسل: تخطي أزمة كورونا لا يتسنى إلا بالتعاون الجماعي

وافادت الدائرة العامة للإعلام في وزارة الخارجية، أن السفير الإيراني في بروكسل تطرق في رسالته الى مسؤول الشؤون الخارجية بالإتحاد الأوروبي الى التداعيات المدمرة الناجمة عن تفشي فيروس كورونا على إيران التي تزامنت مع الحظر الأحادي واللا قانوني للولايات المتحدة ضدها؛ داعيا أعضاء الإتحاد الأوروبي الى معارضة استمرار هذا الحظر الجائر.

وأشار دهقاني الى قلة الأجهزة والمعدات الطبية الحيوية في البلاد؛ قائلا ان عددا من أبرز الأطباء والممرضين قد فقدوا حياتهم في الخط الأمامي لمكافحة فيروس كورونا الى جانب 3 آلاف و294 شخصا آخر من مواطنينا، كما أن 53 ألفا آخر من المواطنين أصيبوا بهذا الفيروس.

كما أشار السفير الإيراني في بروكسل الى رسالتي رئيس الجمهورية حجة الإسلام حسن روحاني ووزير الخارجية محمد جواد ظريف الى السلطات الأوروبية والأمين العام للأمم المتحدة وصرح، ان الحظر الأحادي واللا قانوني الأميركي المفروض على إيران في إطار سياسة الضغوط القصوى في غياب الدعم الدولي، يؤدي الى تقويض طاقات إيران في المكافحة الفاعلة لهذا الفيروس على المدى البعيد.

يتبع..أ م د