عجوز ايرانية عمرها 102 عام تتعافى من مرض كورونا

وقال جواد عابدي في تصريح ادلى به لمراسل وكالة "ارنا" السبت ان هذه العجوز البالغة من العمر 102 عام كانت قد اصيبت بفيروس "كوفيد -19" حيث رقدت في مستشفى "الامام الحسين (ع)" في مدينة زنجان بعد تدهور حالتها الصحية الا انه وفي ظل جهود الكوادر الطبية استعادت عافيتها بعد 8 ايام حيث غادرت المستشفى لتعود الى احضان اسرتها.

وكان رئيس مركز العلاقات العامة والاعلام في وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني كيانوش جهانبور قد اعلن السبت في احدث احصائية حول فيروس كورونا في البلاد، ان عدد المصابين بلغ 55 الفا و 743 والمتعافين 19 الفا و 736 والمتوفين 3452 شخصا.

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