وزير الصناعة الايراني: انتاج الكمامات في البلاد سيصل الى 4 ملايين يوميا

وقال رحماني في تصريح له مساء السبت، انه ومع تفشي فيروس كورونا وعد زملاؤنا برفع انتاج الكمامات في البلاد الى 4 ملايين نهاية الشهر (الايراني) الجاري (ينتهي في 19 نيسان/ ابريل) وبداية الشهر القادم.

واشار وزير الصناعة الى ان الشركات الصناعية والمنجمية الكبرى دخلت الساحة لانتاج السلع الصحية المتعلقة بالوقاية ومكافحة فيروس كورونا وقال، ان هذه الشركات خصصت 136 مليار تومان (الدولار يعادل 4200 تومان حسب السعر الرسمي) لتوفير السلع اللازمة في هذا المجال.

واوضح انه قبل انتشار فيروس كورونا كانت طاقة انتاج البلاد من الكمامات تبلغ 700 الف وحجم الانتاج 300 الف الا انه وبعد تفشي الفيروس جعلنا الوحدات الانتاجية تعمل 3 نوبات عمل على مدار الساعة.

وصرح رحماني بان انتاج مواد التنظيف والغسيل ارتفع خلال الشهر والنصف الاخير الى 8 اضعاف كما ارتفع انتاج الكحول الطبي 20 ضعفا.

ولفت الى ان انتاج القفازات بلغ اكثر من الضعفين حيث كان الانتاج مليونين قبل تفشي فيروس كورونا الا انه يبلغ الان 4.5 مليون يوميا.

واوضح بان شركة ايميدرو قامت بتوفر وتسليم 10 ملايين كمامة لوزارة الصحة كما تم استيراد نحو 20 مليونا منها لغاية الان.

انتهى ** 2342