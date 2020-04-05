الصين ترسل 28 شحنة من المساعدات الطبية الى ايران

وقال محمد كشاورز زادة في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "توتير" انه وفي ظل الجهود الدؤوبة للزملاء في السفارة الايرانية فقد تم ليلة امس السبت ارسال شحنتين من المساعدات الطبية من قبل الحكومة والشعب الصيني لمواجهة فيروس كورونا في ايران.

واضاف كشاورز زادة انه تم لغاية الان ارسال 28 شحنة من المساعدات الطبية والصحية والدوائية المقدمة من الحكومة والشعب الصيني من مدن بكين وشنغهاي وغوانجو الى طهران لمكافحة فيروس كورونا.

وبين السفير الايراني ان المساعدات الطبية من قبل الحكومة والشعب الصيني لمواجهة فيروس كورونا شملت اكثر من 10 ملايين كمامة طبية و 500 الف عدة طبية تشخيصية و 300 الف قطعة ملابس خاصة بالاطباء والممرضين ومليونين و 200 الف من الكفوف و 500 غرفة جاهزة للمستشفيات وكذلك كميات كبيرة من الادوية والمعدات الطبية الاخرى . وشملت كذلك مليون كمامة طبية مهداة من رجل الاعمال الصيني " جك ما " .

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