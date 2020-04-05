آخر الإحصائيات حول انتشار فيروس كورونا على الصعيد العالمي

آخر تحديث : الاحد 5 نيسان 2020 – الساعة 10 صباحا حسب التوقيت المحلي
- اجمالي عدد الاصابات : 1,202,715 شخصا
- اجمالي عدد الوفيات : 64,734 شخصا
- اجمالي عدد المتعافين : 246,648 شخصا
اما الدول التي سجّلت اكبر نسبة من الاصابات والوفيات والشفاء من هذا الوباء، هي :
آمریکا، المصابون : 311,635- الوفيات : 8,454- المتعافون : 14,825
اسبانیا، المصابون : 126,168- الوفيات : 11,947- المتعافون : 34,219
ايطاليا، الاصابات : 124,632 – الوفيات : 15,362- المتعافون : 20,996
المانيا ، المصابون : 96,092- الوفيات : 1,446 - المتعافون : 26,400
الصين، المصابون : 81,669 الوفيات : 3,329- المتعافون : 76,964
فرنسا، المصابون : 89,953- الوفيات : 7560 - المتعافون : 15,438
ایران، المصابون : 55,743- الوفيات : 3,452 المتعافون : 19,736
بريطانيا، المصابون :41,903 الوفيات : 4,313 المتعافون :135
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