٠٥‏/٠٤‏/٢٠٢٠ ١١:١٦ ص
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83739079
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منظمة الصحة العالمية : فيروس كورونا بات وباء عالميا

آخر الإحصائيات حول انتشار فيروس كورونا على الصعيد العالمي

آخر الإحصائيات حول انتشار فيروس كورونا على الصعيد العالمي

لندن /5 نيسان/ ابريل /ارنا – بحسب مصادر وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء (ارنا)، فقد بلغت حصيلة انتشار فيروس كورونا المستجد في انجاء العالم لغاية اليوم الاحد، على الشكل التالي :

آخر تحديث : الاحد 5 نيسان 2020 – الساعة 10 صباحا حسب التوقيت المحلي

- اجمالي عدد الاصابات : 1,202,715 شخصا

- اجمالي عدد الوفيات : 64,734  شخصا

- اجمالي عدد المتعافين : 246,648 شخصا

اما الدول التي سجّلت اكبر نسبة من الاصابات والوفيات والشفاء من هذا الوباء، هي :

آمریکا، المصابون : 311,635- الوفيات : 8,454- المتعافون : 14,825

اسبانیا، المصابون : 126,168- الوفيات : 11,947- المتعافون : 34,219

ايطاليا، الاصابات : 124,632 – الوفيات : 15,362- المتعافون : 20,996

المانيا ، المصابون : 96,092- الوفيات : 1,446 - المتعافون : 26,400

الصين، المصابون : 81,669 الوفيات : 3,329- المتعافون : 76,964

فرنسا، المصابون : 89,953- الوفيات : 7560 - المتعافون : 15,438

ایران، المصابون : 55,743-  الوفيات : 3,452 المتعافون : 19,736

بريطانيا، المصابون :41,903 الوفيات : 4,313 المتعافون :135      

انتهى**2344

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