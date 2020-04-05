هنية يعبر عن تضامنه مع الشعب الإيراني في مكافحة فيروس كورونا

وهنا رئيس الحركة خلال الاتصال الهاتفي حلول العام الايراني الجديد وعبر عن تضامنه مع الشعب الايراني في مكافحة فيروس كورونا واعرب عن ارتياحه لصحته .

وتمنى هنية المزيد من النجاح للشعب الايراني خاصة في مواجهة وهزيمة كورونا.

واكد رئيس مكتب حركة حماس على الانتصار الحازم للفلسطينيين وتحرير القدس الشريف واثنى مواقف الجمهورية الاسلامية الايرانية خاصة دعم قائد الثورة للشعب الفلسطيني المظلوم واعرب عن امله لتحرير القدس الشريف من الاحتلال الصهيوني في اقرب وقت ممكن قائلا، سنصلي جميعاً في القدس.

ووجه هنية التحية الى روح القائد سليماني وشهداء المقاومة وتمنى الصحة والسلامة للشعب الايراني.

بدوره اشاد ولايتي خلال الاتصال الهاتفي برئيس المكتب السياسي لحركة حماس وقال اشكركم على اتصالكم ومتابعتكم وآمل ان يتم القضاء على هذا الفيروس في اقرب وقت ممكن وارجو حل المشاكل الموجودة امام المسلمين والمجتمع الاسلامي وجميع البلدان ونتمنى الانتصار والصحة للشعب

الفلسطيني المظلوم .

وأثنى ولايتي بجهود مجموعات المقاومة وحركة حماس لتحقيق اهداف فلسطين وتحرير القدس الشريف وقال ان القدس وفلسطين يتعلقان للعالم الاسلامي وسيستمر الطريق الذي سلكه القائد سليماني باقتدار حتى تتحقق اهدافه.

انتهى** 1453**