٠٥‏/٠٤‏/٢٠٢٠ ٣:٠٩ م
رقم الصحفي: 1876
رمز الخبر: 83739501
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وفاة 151 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية بفيروس كورونا

وفاة 151 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية بفيروس كورونا

طهران/ 4 نيسان / ابريل / ارنا - اعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني كيانوش جهانبور بان عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ لغاية ظهر اليوم الأحد 58 الفا و226 شخصا، وبوفاة 151 شخصا آخر خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ عدد المتوفين في ايران 3603.

واضاف جهانبور في تصريحه الصحفي اليوم الأحد، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل  2483 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد إلى 58 الفا و 226 حالة لغاية الان .

وصرح جهانبور، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 22 الفا  و11 شخصا لغاية الان، ولكن للاسف توفي 151 شخصا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 3603 .

و قال المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني إن 4057 من المصابين بهذا الفيروس في حالة حرجة .

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