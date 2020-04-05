شمخاني: معارضة أميركا لمنح إيران التسهيلات المطلوبة جريمة ضد الإنسانية

وفي تغريدة نشرها اليوم الأحد عبر حسابه الخاص على موقع تويتر، أضاف شمخاني، "ان حظر السلع الصحية، خطوة غير شرعية، وانتهاك لحقوق الإنسان، وعداء سافر لترامب ضد الشعب الإيراني".
انتهى**أ م د
طهران/5 نيسان/ابريل/إرنا- وصف أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني معارضة الولايات المتحدة لمنح إيران التسهيلات المطلوبة من صندوق النقد الدولي بأنها مصداق حقيقي للجريمة ضد الإنسانية.
وفي تغريدة نشرها اليوم الأحد عبر حسابه الخاص على موقع تويتر، أضاف شمخاني، "ان حظر السلع الصحية، خطوة غير شرعية، وانتهاك لحقوق الإنسان، وعداء سافر لترامب ضد الشعب الإيراني".
تعليقك