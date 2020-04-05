شمخاني: معارضة أميركا لمنح إيران التسهيلات المطلوبة جريمة ضد الإنسانية

قم/ 5 نيسان / ابريل /ارنا- بعد تعافي الحاج علي أكبر البالغ من العمر 89 عامًا و عجوز من اهالی قم البالغ من العمر 106 أعوام من مرض كورونا، تمكن الآن والد الشهيد أفشاري البالغ 100 عامًا من الخروج من المستشفى بعد التغلب على مرض كورونا المستجد (كوفيد-19).