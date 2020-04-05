صحيفة امريكية : واشنطن تتحمل مسؤولية انتشار كورونا في ايران

وتطرقت الصحيفة في تقريرها الى المبادرات الانسانية لبعض الدول في سياق مكافحة الفيروس، بما فيها كوبا والصين اللتان بعثتا فرقا طبية واجهزة علاجية الى بلدان العالم للمساهمة في الحدّ من تفشي هذا الوباء العالمي.

الصحيفة الامريكية، وصفت هذه المبادرات بانها تجسد التضامن الدولي والروح الانسانية التي يحتاج اليها العالم في ظل الظروف الراهنة.

واضافت نيويورك ديلي نيوز في تقريرها : للاسف ان الحكومة الاتحادية في واشنطن تسير بالاتجاه المعاكس للدول المنادية بالسلام التي كرست جهدها للخروج من هذه الازمة، بل الاسوأ من ذلك هو ان واشنطن قررت زيادة الحظر الذي تفرضه على ايران وكوبا وفنزويلا ونيكاراغوا وذلك رغم تفشي فيروس كويد 19 الذي بلغ ذروته في العالم اليوم.

وتابعت الصحيقة، "بتعبير آخر فإن امريكا عمدت الى استخدام الفيروس سلاحا ضد هذه الدول".

وخلصت الصحيفة الامريكية الى ان ايران هي الدول الوحيدة التي حرمت بسبب الحظر المفروض عليها، من شراء الادوية الاساسية لمكافحة هذا الوباء، وهو ما يحمّل الادارة الامريكية المسؤولية القانونية والاخلاقية لكونها تساعد بشكل سافر على انتشار فيروس كورونا في هذا البلد.

علما، ان المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني، اعلن اليوم ان عدد الاصابات بفيروس كورونا داخل البلاد لغاية ظهر اليوم الأحد، بلغ 58 الفا و226 شخصا، والوفيات 3603 حالة، بينما تعافى 22 الفا و11 آخرون لحدّ الان من هذا المرض.

انتهى ** ح ع