مصدر مسؤول : حملة "لا" للحظر و"لا" لكورونا تجاوزت الـ 250 الف توقيع

ودعا المصدر نفسه في بيان له اليوم الاحد، ابناء الشعب الايراني العظيم كافة الى المشاركة في هذه الحملة عبر الرابط الالكتروني http://www.corona"۲plus.com".

واكد البيان، انه بات واضحا للغاية بان فيروس كورونا تحول اليوم الى خطر جدي للعالم اجمع لكونه يؤدي الى مرض سار يتهدد كافة المجتمعات البشرية دون تمييز الحدود الجغرافية والاعراق واللغات والجنسيات، ويسفر عن اضرار صحية للمواطنين فيها.

واشارت الامانة العامة للمدن الكبرى في ايران، الى ان الخسائر الاقتصادية والاجتماعية والصحية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا، تستدعي اجماعا دوليا لمواجهة هذا الوباء الفتاك؛ بغض النظر عن الخلافات السياسية والتنوع الجغرافي وتظافر الجهود العالمية بهدف الحدّ من آثاره المخربة.

هذا البيان، شدد ضرورة التصدي لسياسات التمييز بكافة انواعه؛ مبينا ان التمييز في مجال الحصول على الخدمات الصحية والعلاجية يجمعل من وباء كورونا اكثر فتكا، ويشكل مصداقا للتطهير العرقي وجريمة حرب بحق الشعوب والمساس بحقوق الانسان.

واعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي في ايران، ان عدد الاصابات بفيروس كورونا داخل البلاد لغاية ظهر اليوم الأحد، بلغ 58 الفا و226 شخصا، والوفيات 3603 حالة، بينما تعافى 22 الفا و11 آخرون لحدّ الان من هذا المرض.

انتهى ** ح ع