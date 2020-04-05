٠٥‏/٠٤‏/٢٠٢٠ ٧:٥٢ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 83739899
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سفير الفاتيكان في طهران يتضامن مع الشعب الايراني في ضحايا كورونا المستجد

سفير الفاتيكان في طهران يتضامن مع الشعب الايراني في ضحايا كورونا المستجد

قم المقدسة / 5 نيسان / ابريل / ارنا – بعث سفير الفاتيكان لدى الجمهورية الاسلامية الايرانية "ليوبوكاردي" رسالة الى رئيس جامعة الاديان والمذاهب الايرانية في قم المقدسة (جنوب طهران) حجة الاسلام "سيد ابوالحسن نواب"، معربا فيها عن تضامنه مع الممرضين وأسر ضحايا انتشار فيروس كورونا في انحاء البلاد.

وقدم سفير الفاتيكان التهاني بمناسبة حلول عید "النوروز" (راس السنة الايرانية - في 21 اذار / مارس 2020)؛ متطلعا الى عام حافل بالسلام والاستقرار والرقي، وتحقيق اماني الجميع بفضل العناية الالهية.

وكتب بوكاردي في رسالته الى نواب : نحن نمرّ بلحظات عسيرة ومقلقة جراء تفشي فيروس كورونا، الذي القى بظلاله على احتفالات عيد النوروز لهذا العام.

واضاف : انني اعرب عن تعاطفي مع المرضى واسر الضحايا ولاسيما الاطباء والباحثين والممرضين الذين كرّسوا طاقاتهم لاحتواء هذا الفيروس.

وتابع : كما اتمنى للايرانيين عاما جديدا محفوفا بالسلامة والسعادة، وتعاون الجميع من اجل التغلب على هذه الازمة.

انتهى ** ح ع  

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