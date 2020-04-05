سفير الفاتيكان في طهران يتضامن مع الشعب الايراني في ضحايا كورونا المستجد

وقدم سفير الفاتيكان التهاني بمناسبة حلول عید "النوروز" (راس السنة الايرانية - في 21 اذار / مارس 2020)؛ متطلعا الى عام حافل بالسلام والاستقرار والرقي، وتحقيق اماني الجميع بفضل العناية الالهية.

وكتب بوكاردي في رسالته الى نواب : نحن نمرّ بلحظات عسيرة ومقلقة جراء تفشي فيروس كورونا، الذي القى بظلاله على احتفالات عيد النوروز لهذا العام.

واضاف : انني اعرب عن تعاطفي مع المرضى واسر الضحايا ولاسيما الاطباء والباحثين والممرضين الذين كرّسوا طاقاتهم لاحتواء هذا الفيروس.

وتابع : كما اتمنى للايرانيين عاما جديدا محفوفا بالسلامة والسعادة، وتعاون الجميع من اجل التغلب على هذه الازمة.

انتهى ** ح ع