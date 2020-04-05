السفير الايراني لدى كرواتيا : امريكا تتحمل مسؤولية انتشار فيروس كورونا في ايران

وفي تصريح لصحيفة "فوجرني ليست" الكرواتية، نوّه اسماعيلي بالتعبئة الوطنية للشعب الايراني والبنى التحتية والطاقات المحلية الكبيرة لحماية المواطنين من هذا المرض واحتوائه في البلاد؛ مبينا في الوقت نفسه ان هذه القضايا لاتبرئ الادارة الامريكية من مسؤولية انتشار فيروس كورونا في ايران والوفيات الناجمة عن الحظر الذي حال دون ايصال الدواء الى المصابين.

كما اكد السفير الايراني في زغرب، ان ايران وبشهادة منظمة الصحة العالمية (WHO)، تتمتع باعلى المواصفات القياسية والبنى التحتية العلاجية والطاقات الطبية المميزة لمكافحة الفيروس.

ونوّه اسماعيلي الى ان كورونا تحوّل اليوم الى خطر عالمي، لكن هناك البعض ممّن يعمل على استخدامه اداة سياسية لتفيذ اجنداتهم؛

وقال : ان اولئك الذين كانوا قد القوا اللوم عبر وسائلهم الاعلامية على ايران بسبب انتشار فيروس كورونا، سجّلوا اليوم اكبر نسبة من الاصابات في العالم؛ معربا في الوقت نفسه عن بالغ الاسى لتفشي هذا الفيروس بين الشعوب.

وحول موقف اوروبا من الحظر الامريكي ضد ايران، اشار اسماعيلي الى القرارات الصادرة عن قادة الاتحاد الاوروبي مؤخرا وايضا المساعدات التي ارسلت الى الدول بما فيها ايران؛ متسائلا في ذات الوقت ان اوروبا التي تؤكد التزامها بالاتفاق النووي وترفض الحظر الامريكي على ايران، اذا لماذا تقوم بتنفيذه؟!

وتابع القول : يبدو ان الاتحاد الاوروبي خصص مساعدات بقيمة 20 مليون يورو لايصاله عبر الصليب الاحمر الدولي الى ايران، دون ان تتسلم طهران لحد الان ايّا من هذا المبلغ؛ طبعا هناك بعض الدول والشعوب الاوروبية التي قامت بارسال الدعم ونحن نعرب عن شكرنا لهذه المبادرات.

وفي جانب اخر من حديثه للصحيفة الكرواتية، تطرق السفير الايراني الى ردّ الجمهورية الاسلامية الايرانية على ادعاء واشطن لمساعدة ايران في مكافحة فيروس كورونا؛ مؤكدا ان تصريحات المسؤولين الامريكيين حول دعم الشعب الايراني لا تعدو كونها مسرحية استعراضية لتضليل الراي العام العالمي.

وتابع قائلا : لو اراد هؤلاء حقا تقديم الدعم، اذاً عليهم ان يرفعوا الحظر عن ايران.

انتهى ** ح ع