سفارة ايران في الكويت: نتابع تحسين ظروف الايرانيين في الحجر الصحي

واشار بيان صادر عن السفارة الايرانية الى "كليب" نشر بصورة واسعة في الاجواء الافتراضية لاحد الرعايا الايرانيين المقيمين في الكويت الذي كان معترضا على ظروف الحجر الصحي الذي فيه.

واوضح البيان انه اثر اصابة عدد من الرعايا غير الايرانيين المقيمين في الكويت بفيروس كورونا فقد تم تفتيش مجمع مشترك لهم في منطقة دسمان لا تتوفر فيه الظروف الصحية ويقيم فيه رعايا من الهند ومصر وبنغلاديش وباكستان وايران وغيرهم.

واضاف، انه تم اخذ اختبار كورونا من هؤلاء الافراد حيث ثبتت اصابة 38 منهم حيث خضعوا للعناية الطبية في المستشفى فيما تم فرص الحجر الصحي لفترة 14 يوما على الـ 540 الاخرين في مخيم خارج المدينة.

وتابع البيان، ان القسم القنصلي في السفارة وفور اطلاعه على "الكليب" اجرى اتصالات ومشاورات مع الجهات المعنية في وزارتي الخارجية والصحة الكويتيتين ووفقا لتصريحات المسؤولين فان الكليب المنشور يعود للساعات الاولى من عملية الحجر الصحي وان الشركة المؤمنة للمواد الصحية والغذائية مكلفة بتوفير حاجات الاماكن المفروض عليها الحجر الصحي.

واضاف البيان بان السفارة تؤكد على توفير المواد الغذائية والصحية للمواطنين الخاضعين للحجر الصحي واقترحت على المسؤولين المعنيين ارسال مندوب عن السفارة الى مكان الحجر الصحي ومازالت تتابع هذا الامر.

وتابع، انه بناء على المتابعات التي اجريت ووفقا لاحدث المعلومات المستلمة فقد تقرر نقل الافراد الموجودين في الحجر الصحي (الرعايا الايرانيين وغير الايرانيين) الى مكان افضل.

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