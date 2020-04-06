الجهاد الاسلامي تحذر الاحتلال.. اما الملاجئ أو إنهاء حصار غزة

وقال النخالة، في بيان، : “أي تهديد لحياة الشعب الفلسطيني عبر استمرار الحصار سيشمل الجميع دون استثناء”.

وأضاف: “على العدو (إسرائيل) أن يختار بين الملاجئ وما يترتب عليها (في ظل تفشي فيروس كورونا)، أو إنهاء الحصار والاستجابة لإطلاق سراح أسرانا من سجونه”.

وتابع: “لن نموت وحدنا، وعلى قيادات العدو الصهيوني أن تدرك أن المقاومة تملك المبادرة في أي لحظة للدفاع عن الشعب الفلسطيني والقتال من أجل حياة كريمة لشعبنا ومن أجل أسرانا”.

وشدد النخالة، على أن “الظروف التي يعيشها الشعب الفلسطيني تحتاج من قيادته المزيد من الحكمة والقوة وعدم التردد”.

وتفرض إسرائيل حصارا على قطاع غزة منذ 13 عاما، تسبب بتردي الأوضاع الاقتصادية، وإضعاف القطاع الصحي بشكل كبير، بحيث يعاني بشكل متواصل من نقص الأدوية والمستلزمات الطبية.

ويزداد خطر ضعف الإمكانيات الصحية في القطاع في ظل تفشي فيروس كورونا، حيث سجلت فلسطين حتى مساء الأحد، 266 حالة، بينهم 12 في غزة، بحسب وزارة الصحة.