المطالبات بتخفيض الحظر يشير إلى وجود خلاف إيجابي في الإدارة الأمريكية

في مقابلة مع وكالة الجمهورية الإسلامية للانباء (ارنا) اليوم الاثنين، قام "فيليب فيلايتو" بتقييم رسالة اعضاء الكونغرس إلى إدارة ترامب للحد من الحظر على يران، مضيفا أن هذا يعد اختراقا إيجابيا في نهج الإدارة الأمريكية للحظر الذي فرض على إيران وفنزويلا.

وتابع مؤلف كتاب "في الدفاع عن إيران" قائلا : فرضت إدارة ترامب في الأسبوع الماضي، عقوبات على 20 شخصية حقيقية وشركة في إيران، بذريعة دعم إيران لحركات المقاومة والتحرر في الشرق الأوسط.

وقال الكاتب الامريكي : كل من يعتقد أن العدوان الأمريكي ليس وراء كل المشكلات الاقتصادية تقريبا في إيران وفنزويلا، فقد أساء فهم وجه القضية.

واضاف فيلايتو: لدى البلدين موارد نفطية ضخمة لاتطالها شركات النفط الأمريكية الاستغلالية، وهذا أساس عداء الحكومة الأمريكية لها.

وقال : هذه علامة جيدة على وجود ثغرات في الإدارة الأمريكية، ولكن يجب أن نتذكر أن هذه الثغرات تقوم على قضايا تكتيكية وليست استراتيجية الهيمنة الأمريكية.

يذكر ان أكثر من 40 من أعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء مجلس النواب، كتبوا رسالتين منفصلتين إلى وزير الخارجية مايك بومبيو، المعروف اليوم باسم "وزير الكراهية" ، وستيفن مانوشين، رئيس غرفة الإرهاب الاقتصادي الامريكي، مطالبين بتخفيف الحظر في ظروف تفشي كورونا في إيران.

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