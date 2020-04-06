موسوي : على الدول المستقلة ان لاتنفذ الحظر غير القانوني على ايران

واضاف عباس موسوي في مؤتمر صحفي عبر الفيديو اليوم الاثنين ، أن المهم هو أن العالم اجمع يقر بظالمية وعدم شرعية الحظر الامريكي على إيران ، وهذا ما أوصلناه الى العالم.

وتابع قائلا : اذا لم يقدموا المساعدة في هذه الظروف فعليهم ان لايعرقلوا وصول المساعدات من الدول الاخرى والمنظمات الدولية ، وعليهم ان يتيحوا اجراء المعاملات المالية بسهولة من أجل مكافحة وباء كورونا.

ودعا موسوي جميع الدول المستقلة والمتحضرة ان لاترضخ لهذا الحظر الظالم وغير القانوني وتعمل على افشاله.

واوضح موسوي ان ايران لم تتقدم بطلب خاص لرفع الحظر بل إن دعوتها عامة وقد اطلقها رئيس الجمهورية ووزير الخارجية والمسؤولين في البلاد.

واشار الى ان الوزير محمد جواد ظريف خاطب الأمين العام للأمم المتحدة ونظرائه في العالم بهذا الشأن ، كما ان محكمة لاهاي حكمت على امريكا برفع الحظر في الجانب الانساني.

انتهى** 2344