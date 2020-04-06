آخر الإحصائيات حول انتشار فيروس كورونا على الصعيد العالمي

آخر تحديث : الاثنين 6 نيسان 2020 – الساعة 12 ظهرا حسب التوقيت المحلي
- اجمالي عدد الاصابات : 1,275,135 شخصا
- اجمالي عدد الوفيات : 69,502 شخصا
- اجمالي عدد المتعافين : 265,887 شخصا
اما الدول التي سجّلت اكبر نسبة من الاصابات والوفيات والشفاء من هذا الوباء، هي :
آمریکا، المصابون : 336,851- الوفيات : 9,620- المتعافون : 17,977
اسبانیا، المصابون : 131,646- الوفيات : 12,641- المتعافون : 38,080
ايطاليا، الاصابات :128,948– الوفيات : 15,887- المتعافون : 21,815
المانيا ، المصابون : 100,123- الوفيات : 1,584- المتعافون : 28,700
الصين، المصابون : 81,708 الوفيات : 3,331- المتعافون : 77,078
فرنسا، المصابون : 92,839- الوفيات : 8,078- المتعافون : 16,183
ایران، المصابون : 58,226- الوفيات : 3,603 المتعافون : 11,220
بريطانيا، المصابون :47,806الوفيات : 4,934 المتعافون :135
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