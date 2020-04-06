٠٦‏/٠٤‏/٢٠٢٠ ١:١٦ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83740640
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منظمة الصحة العالمية : فيروس كورونا بات وباء عالميا

آخر الإحصائيات حول انتشار فيروس كورونا على الصعيد العالمي

آخر الإحصائيات حول انتشار فيروس كورونا على الصعيد العالمي

لندن /6 نيسان/ ابريل /ارنا – بحسب مصادر وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء (ارنا)، فقد بلغت حصيلة انتشار فيروس كورونا المستجد في انجاء العالم لغاية اليوم الاثنين، على الشكل التالي :

آخر تحديث : الاثنين 6 نيسان 2020 – الساعة 12 ظهرا حسب التوقيت المحلي

- اجمالي عدد الاصابات : 1,275,135 شخصا

- اجمالي عدد الوفيات : 69,502 شخصا

- اجمالي عدد المتعافين : 265,887 شخصا

اما الدول التي سجّلت اكبر نسبة من الاصابات والوفيات والشفاء من هذا الوباء، هي :

آمریکا، المصابون : 336,851- الوفيات : 9,620- المتعافون : 17,977

اسبانیا، المصابون : 131,646- الوفيات : 12,641- المتعافون : 38,080

ايطاليا، الاصابات :128,948– الوفيات : 15,887- المتعافون : 21,815

المانيا ، المصابون : 100,123- الوفيات : 1,584- المتعافون : 28,700

الصين، المصابون : 81,708 الوفيات : 3,331- المتعافون : 77,078

فرنسا، المصابون : 92,839- الوفيات : 8,078- المتعافون : 16,183

ایران، المصابون : 58,226-  الوفيات : 3,603 المتعافون : 11,220

بريطانيا، المصابون :47,806الوفيات : 4,934 المتعافون :135      

انتهى**2344    

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