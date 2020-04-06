آخر الإحصائيات حول انتشار فيروس كورونا على الصعيد العالمي

طهران/ 6 نيسان/ أبريل/ ارنا - أعلن المتحدث باسم الخارجية الايرانية، أن الأوروبيين أجروا بالنهاية بعض المعاملات المالية التي أتاحت تخصيص عدة مئات الالاف من اليوروهات لشراء الادوية والتجهيزات الطبية لايران ، لكن طهران تنتظر من أوروبا أن تفي بباقي تعهداتها تجاه الجمهورية الاسلامية ، مشيرا الى ان ايران تنظر بعين التفاؤل الى الاجراء الاوروبي لكن هذا الاجراء لايمثل كل الالتزامات الأوروبية.