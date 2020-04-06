الـ AFC يهنئ "محمد مهدي نبي" لاختياره أمينا عاما للإتحاد الإيراني لكرة القدم

اهواز / 5 نيسان / ابريل /ارنا- اعلن مدير عام ادارة الطرق بين المدن في محافظة خوزستان جنوب غرب ايران عن نقل اكثر من 230 الف طن من السلع الاساسية من ميناء "الامام الخميني (رض)" منذ بداية العام الايراني الجاري (بدا في 20 اذار/مارس) لغاية الان.