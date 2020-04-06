رئيس البرلمان الصيني : مرحلة مابعد كورونا ستشهد مزيدا من التعاون بين طهران وبكين

وكتب "جان شو" الى لاريجاني : للاسف تلقيت نبأ اصابتكم بفيروس "كوفيد 19"، وبذلك انني اعرب من صميم القلب عن تضامني وتمنياتي لكم بالسلامة والشفاء.

ولفت رئيس مجلس النواب الصيني، الى ان ايران والصين تجمع بينهما شراكة ستراتيجية شاملة، ولطالما دعم بعضهما الاخر في الظروف العصيبة.

وتابع : ان البلدين يقفان جنبا الى جنب في مرحلة انتشار كورونا ايضا ويتعاونان على مكافحة هذا الفيروس.

وقال جان شو : انني ارغب في تعزيز التعاون مع ايران لمكافحة فيروس كوفيد 19 اكثر من ذي قبل وصولا الى النجاح المشترك والقطعي في احتواء هذا المرض.

علما ان رئيس مجلس الشورى الاسلامي على لاريجاني دخل الحجر الصحي مطلع الاسبوع الحالي لاصابته بفيروس كورونا.

وفي السياق اعلن مصدر برلماني مسؤول لمراسل "ارنا"، ان لاريجاني يمرّ بظروف صحية جيدة ويتماثل للشفاء وسيباشر نشاطه بعد انتهاء فترة الحجر الصحي قريبا.

انتهى ** ح ع