إيواء مؤقت لـ 900 زائر أجنبي في فنادق مدينة مشهد المقدسة

وفي تصريح له لمراسل إرنا مساء اليوم الإثنين، أضاف سزوار، ان عدد رعايا البحرين الذين كانوا قد سافروا الى مدينة مشهد المقدسة لزيارة مرقد الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام، كان ألف و200 زائر، عاد 300 منهم الى بلادهم بعد مراقبة صحتهم والتأكد من سلامتهم من الفيروس.

وفيما أشار الى الظروف الناجمة عن انتشار فيروس كورونا، اعتبر إيواء الزوار الأجانب، معظمهم من البحرين في مدينة مشهد المقدسة بأنه كان أحد التحديات خلال الشهر الأخير وأضاف، ان حكومة البحرين بالتزامن مع إعلان الطوارئ بسبب انتشار كورونا، امتنعت عن استقبال رعاياها والسماح بالعودة الى بلادهم.

ونوه الى اتخاذ جميع الإجراءات والتنسيق اللازم مع كل من المسؤولين في جامعة مشهد للعلوم الطبية، والدائرة العامة للتراث الثقافي بمحافظة خراسان الرضوية لتقديم الخدمات الصحية ومراقبة سلامة الزوار الأجانب في مدينة مشهد المقدسة.

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