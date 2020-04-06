ستة منتجات بحثية من جامعة الشهيد بهشتي لمكافحة كورونا تدخل الإنتاج الضخم

وأعلن مساعد رئيس جامعة الشهيد بهشتي للعلوم الطبية "بابك شكري" في تصريح له اليوم الإثنين، ان هذه المشاريع الستة تمت المصادقة عليها في إطار فريق عمل محدد من الخبراء وتشتمل على أنواع مختلفة من عدد تشخيص الإصابة بالفيروس خلال 20 دقيقة، وأساور ذكية لمراقبة الصحة، وأقمشة مضادة للفيروسات، وأجهزة للتنفس الإصطناعي، ومطهرات، وأجهزة لتوليد الأوزون لتطهير الأسطح، وتوقع دخولها الى السوق المحلية والدولية في غضون ثلاثة أشهر.

واعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايرانية كيانوش جهانبور بان عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ لغاية ظهر اليوم الاثنين 60 الفا و500 شخص، فيما تم تسجيل 136 حالة وفاة أخرى خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ عدد المتوفين في ايران 3739 شخصا.

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