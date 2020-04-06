مسؤولون وقادة سابقون في انحاء العالم يطالبون برفع الحظر عن ايران

وافاد مراسل "ارنا" في بريطانيا نقلا عن صحيفة الغاردين، ان هؤلاء الزعماء اكدوا في بيانهم ان رفع الحظر عن ايران التي تمر في ذروة انتشار فيروس كورونا، من شانه ان ينقذ ارواح آلاف الايرانيين ويسهم في الحدّ من الانتشار السريع لهذا الفيروس وانتقاله الى سائر البلدان المجاورة.

واشار البيان الى اهمية الحفاظ على سلامة الناس في انحاء العالم وبغض النظر الى الخلافات السياسية والحدود الجغرافية التي تفصل بين الدول.

كما حذر من استمرار سياسة الضغوط القصوى الامريكية التي عرقلت اداء المنظومة الطبية في ايران بعد مرور نحو شهرين على انتشار فيروس كورونا في هذا البلد.

وتابع الموقعون على هذا البيان، انه خلافا لما تدعيه امريكا بتخصيص بعض الاستثناءات، لكن الحظر ادى الى ارباك وارتفاع الاسعار وتعقيد مسار استيراد الدواء والاجهزة الطبية والقطع الاساسية المستخدمة في انتاج العدة الاساسية لمكافحة هذا الوباء في ايران.

وطالب البيان واشنطن، بعدم استخدام حق النقض (الفيتو) ضد طلب البنك المركزي الايراني قرضا بقيمة 5 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، وايضا دعم الآلية المالية بين اوروبا وايران التي جربت الاسبوع الماضي اولى عملياتها المالية.

يذكر ان الموقعين على هذا البيان، هم : المسؤولة السابقة للسياسة الخارجية بالاتحاد الاوروبي فدريكا موغريني، ومادلين اولبرايت وتشاك هيغل وزيرا الخارجية والدفاع الامريكيين سابقا، والمدير العام الاسبق لمنظمة الصحة العالمية والامين العام للحف الاطلسي السابق، الى جانب عدد من ابرز الدبلوماسيين الدوليين.

انتهى ** ح ع