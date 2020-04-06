السفير الإيراني لدى الكويت يتطلع الى الإسراع في إرسال المساعدات الى إيران

من جانبه، وصف نائب وزير الخارجية الكويتي قرارات وإجراءات الحكومة والسلطات الصحية في إيران في سياق مكافحة فيروس كورونا بأنها إجراءات قوية ورشيدة؛ مؤكدا استعداد الكويت للإسراع في التنسيق وتسهيل إيصال المساعدات الى إيران.

وكان أعلن وزير الخارجية الكويتي في إتصال هاتفي مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف قبل أسبوعين عن تقديم الكويت مساعدات الى إيران بقيمة 10 ملايين دولار.

انتهى**أ م د