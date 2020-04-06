السفير الإيراني لدى الكويت يتطلع الى الإسراع في إرسال المساعدات الى إيران

من جانبه، وصف نائب وزير الخارجية الكويتي قرارات وإجراءات الحكومة والسلطات الصحية في إيران في سياق مكافحة فيروس كورونا بأنها إجراءات قوية ورشيدة؛ مؤكدا استعداد الكويت للإسراع في التنسيق وتسهيل إيصال المساعدات الى إيران.
وكان أعلن وزير الخارجية الكويتي في إتصال هاتفي مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف قبل أسبوعين عن تقديم الكويت مساعدات الى إيران بقيمة 10 ملايين دولار.
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طهران/6 نيسان/ابريل/إرنا- التقى اليوم الإثنين سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الكويت "محمد إيراني" مع نائب وزير الخارجية الكويتي "خالد جار الله"، وأعرب عن شكره وتقديره للكويت على إعلانها عن تقديم المساعدات الى إيران لمكافحة فيروس كورونا؛ متطلعا الى الإسراع في اجراء التنسيقات اللازمة بين البلدين لإرسال المساعدات الى إيران.
من جانبه، وصف نائب وزير الخارجية الكويتي قرارات وإجراءات الحكومة والسلطات الصحية في إيران في سياق مكافحة فيروس كورونا بأنها إجراءات قوية ورشيدة؛ مؤكدا استعداد الكويت للإسراع في التنسيق وتسهيل إيصال المساعدات الى إيران.
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