مدير الحوزات العلمية في ايران يؤكد ضرورة التعاون الدولي لمواجهة كورونا

وجاء في جانب من رسالة بعثها آية الله اعرافي الى المديرة العامة لمنظمة اليونسكو "اودري ازولة"، اننا اذ نؤكد على جميع التوصيات والتعليمات الصحية والعلمية نعتبر التعاون العالمي في مكافحة هذا الوباء امرا ضروريا، وان مواجهة هذا التحدي وسائر الازمات المعاصرة مثل الظلم والتمييز والحظر اللاانساني والمشاكل البيئية والحرب والارهاب وانتاج وتخزين WMD، بحاجة الى التعاون والتشاور.

واضاف، ان الحوزة العلمية الايرانية تعتبر الدين جزءا من حل هذه المشاكل وتدعو لمراجعة الرؤية المعاصرة تجاه البيئة والمواجهة الشاملة للسياسات اللامسؤولة التي تمارسها بعض الدول.

وورد في الرسالة، ان الحوزة العلمية الايرانية اذ تدعو الجميع لامتلاك رؤية معنوية وقدسية تجاه الطبيعة والتزام التعاليم الانسانية والعقلانية والدينية المشتركة، تعلن استعدادها للتعاون في مكافحة مرض كورونا وسائر التحديات المعاصرة.

انتهى ** 2342