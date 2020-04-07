العراق یتجاوز الـ 1000 اصابة بفیروس کورونا

وذکرت الوزارة في بیان لها، ان "مختبرات وزارة الصحة والبیئة سجلت٧٠ اصابة جدیدة مؤکدة بفیروس کورونا المستجد في العراق موزعة علی ( بغداد قاطع الکرخ ١، مستشفی مدینة الطب في بغداد ٣ ، البصرة ٩ ، النجف الاشرف ٤ ، السلیمانیة ٣ ، أربیل٤١ ، کربلاء المقدسة ٢ ، ذی قار ٧ ) .

واضافت، اما الوفیات فتم تسجیل ٣ وفیات 2 في البصرة وواحدة في بغداد قاطع الرصافة، کما تم تسجیل ٦٥حالة شفاء تام في العاصمة وعموم المحافظات العراقیة.

وفي بیان لاحق صدر من دائرة صحة النجف الاشرف، مساء الاثنین، أعلنت فیه عن تسجیلها 23 إصابة جدیدة بفیروس کورونا اضافة لما تم ذکره صباح الاثنین.

واضافت، ان المجموع التراکمی للحالات المسجلة في محافظة النجف الاشرف بلغ 208 حالة مؤکدة، 84 شفاء، 5 حالات وفاة.

کما اعلنت وزارة الصحة في اقلیم کردستان العراق، مساء الاثنین، عن تسجیله 3 حالات اصابة جدیدة بفیروس کورونا في محافظتی حلبجة والسلیمانیة.

وبهذا یکون مجموع الاصابات في العراق 1057 اصابة، ومجموع الوفیات 64 وفاة، ومجموع حالات الشفاء 344 حالة.

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