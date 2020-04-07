٠٧‏/٠٤‏/٢٠٢٠ ١٠:٤٩ ص
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83741710
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منظمة الصحة العالمية : فيروس كورونا بات وباء عالميا

آخر الإحصائيات حول انتشار فيروس كورونا على الصعيد العالمي

آخر الإحصائيات حول انتشار فيروس كورونا على الصعيد العالمي

لندن /7 نيسان/ ابريل /ارنا – بحسب مصادر وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء (ارنا)، فقد بلغت حصيلة انتشار فيروس كورونا المستجد في انجاء العالم لغاية اليوم الثلاثاء، على الشكل التالي :

آخر تحديث : الثلاثاء 7 نيسان 2020 – الساعة 10 صباحا حسب التوقيت المحلي

- اجمالي عدد الاصابات : 1,347,473 شخصا

- اجمالي عدد الوفيات : 74,779 شخصا

- اجمالي عدد المتعافين : 285,090 شخصا

اما الدول التي سجّلت اكبر نسبة من الاصابات والوفيات والشفاء من هذا الوباء، هي :  
      
آمریکا، المصابون : 367,629- الوفيات : 10,941- المتعافون : 19,810

اسبانیا، المصابون : 136,675- الوفيات : 13,341- المتعافون : 40,437

ايطاليا، الاصابات :132,547– الوفيات : 16,523- المتعافون : 22,837

المانيا ، المصابون : 103,375- الوفيات : 1,810 – المتعافون 28,700

الصين، المصابون : 81,740 الوفيات : 3,331- المتعافون : 77,167

فرنسا، المصابون : 98,010- الوفيات : 8,911 - المتعافون : 17,250

ایران، المصابون : 60,500-  الوفيات : 3,739 المتعافون : 17,250

بريطانيا، المصابون :51,608 الوفيات : 5,373 المتعافون :  135     

انتهى ** 2344

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