الشركات الايرانية تبدي استعدادها لانتاج دواء فافيبيرافير

واضاف الدكتور مرداني اليوم الثلاثاء لارنا في حال تحقيق التجارب السريرية نتائج ايجابية فإن الشركات المنتجة للدواء على اتم الاستعداد لانتاج دواء فافيبيرافير لعلاج المصابين بمرض كورونا .

واردف اخصائي الامراض المعدية ان الصين اهدت كمية من هذا الدواء لايران واجريت الاختبارات الضرورية عليها مبينا ان النتائج الاولية للاختبار كانت ايجابية ونحن بانتظار التقرير النهائي .

واشار مرداني الى ان الصين ومنذ ثلاثة اشهر تستخدم هذا الدواء وكانت نتائجه جيدة في علاج المصابين مضيفا ان فافيبيرافير هو دواء مضاد للفيروس انتجته اليابان للمناعة من الانفلونزا وكانت نتائجه مؤثرة في علاج حمى كونغو قبل عامين .

واكد الدكتور مرداني ان بعض الادوية المستخدمة في علاج مرض الايدز اثبتت فاعليتها وبنسبة 30% في علاج كورونا وكذلك دواء الكروكين المستخدم لعلاج الملاريا.

وفي النهاية اكد مرداني على ضرورة الالتزام بالتعليمات والارشادات الصحية لتفادي الاصابة بفيروس كورونا ومنها غسل اليدين بشكل مستمر وعدم التجمع ورعاية مسافة المترين والاهم من ذلك الالتزام بتوصيات اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا .

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