٠٧‏/٠٤‏/٢٠٢٠ ١:٣٢ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83742064
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تصدير أكثر من 2 مليون طن من البضائع عبر المنافذ الحدودية في سيستان وبلوشستان

تصدير أكثر من 2 مليون طن من البضائع عبر المنافذ الحدودية في سيستان وبلوشستان

زاهدان / 7 نيسان/ ابريل/ ارنا - أعلن المدير العام للطرق السريعة والنقل البري في سيستان وبلوشستان( جنوب شرق) عن تصدير 2 مليون و92 ألف و975 طن من البضائع بشحنها بواسطة 86 ألفا و 216 شاحنة من منافذ الحدود في ميرجاوه خلال العام الايراني الماضي (انتهى20 مارس).

 في مقابلة مع وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) اليوم الثلاثاء، قال أيوب كرد أن الصادرات من المنافذ الحدودية لسيستان وبلوشستان زادت خلال العام الماضي بنسبة 19 في المائة مقارنة بالعام الاسبق  ، حيث بلغت مليونا و754 الفا و574 طنا، مضيفا : بسبب انتشار كورونا في الأشهر الاخيرة، فأن التجارة تاثرت في العديد من المناطق، بما في ذلك هذه المحافظة مع البلدان المجاورة، وإذا لم تنشأ هذه المشكلة العالمية، لكانت الصادرات عبر المحطات الحدودية للمحافظة قد سجلت نموا كبيرا.

واشار الى أهم السلع المصدرة عبر المنافذ الحدودية لمحافظة سيستان وبلوشستان خلال العام الايراني الماضي وهي الغاز المسال والهيدروكربونات وحديد التسليح والمذيبات الكيماوية والاسمنت والديزل والبنزين.

وقال إن التجارة عبر الحدود هي أحد المؤشرات الرئيسية في إقامة العلاقات بين دول الجوار وسبل عيش سكان الحدود، موضحا: بالنظر إلى قدرة المحافظة في مجال الصادرات والتجارة ونتائجها القيمة مثل عائدات النقد الأجنبي وتوفير فرص العمل الجديدة وزيادة النفوذ الاقليمي، فان المديرية العامة للمحطات الحدودية تعمل على تطوير البنية التحتية وتوسيع الصادرات.

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