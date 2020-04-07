تصدير ما يزيد عن 8 ملايين دولار من السلع غير النفطية عبر جمرك مهاباد

واضاف احمدي اليوم الثلاثاء لارنا أنه تم تصدیر هذه السلع الی دول الجوار من بينها العراق وتركيا وجمهورية أذربيجان.
وقال إن السلع المصدرة شملت الأسمنت والمنتجات الزراعية وسخانات المياه ومادة الكلور.
انتهى**م م**
مهاباد / 7 نيسان / ابريل / ارنا – اعلن رئيس دائرة الجمارك في مدينة مهاباد التابعة لمحافظة اذربايجان الغربية " احمد احمدي" عن تصدير 8.7 مليون دولار عبر جمرك مهاباد خلال العام الماضي ( انتهى 20مارس 2020).
واضاف احمدي اليوم الثلاثاء لارنا أنه تم تصدیر هذه السلع الی دول الجوار من بينها العراق وتركيا وجمهورية أذربيجان.
وقال إن السلع المصدرة شملت الأسمنت والمنتجات الزراعية وسخانات المياه ومادة الكلور.
انتهى**م م**
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