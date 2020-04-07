نمو الصادرات عبر جمارك اذربايجان الغربية بمقدار 44 بالمائة

وقال بابائي اليوم الثلاثاء لمراسل ارنا انه وخلال العام الماضي الايراني تم تصدير مليون و 205 الف طن من السلع والبضائع بقیمة مليار و 724 مليون دولار عبر جمارك المحافظة واسواقها الحدودية مسجلا زيادة بمقدار 44 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

واوضح بابائي ان معظم ما تم تصديره خلال هذه الفترة شمل انواع المحاصيل الزراعية والادوات المنزلية والبلاط والسجاد والبولي اثيلين واحجار المرمر .

ويوجد في محافظة اذربايجان الغربية تسعة جمارك وستة اسواق حدودية وتعتبر المحافظة بوابة ايران الى اوروبا.

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