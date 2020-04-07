٠٧‏/٠٤‏/٢٠٢٠ ٣:١١ م
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر: 83742296
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نمو الصادرات عبر جمارك اذربايجان الغربية بمقدار 44 بالمائة

نمو الصادرات عبر جمارك اذربايجان الغربية بمقدار 44 بالمائة

ارومية / 7 نيسان/ ابريل / ارنا – اعلن رئيس منظمة الصناعة والتعدين والتجارة في محافظة اذربايجان الغربية " غلامرضا بابائي" عن تصدير مليون و 205 الف طن من السلع والبضائع خلال العام الماضي ( انتهى في 20 مارس 2020) عبر جمارك المحافظة مسجلا زيادة بمقدار 44 بالمائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الذي سبقه.

وقال بابائي اليوم الثلاثاء لمراسل ارنا انه وخلال العام الماضي الايراني تم تصدير مليون و 205 الف طن من السلع والبضائع بقیمة مليار و 724 مليون دولار عبر جمارك المحافظة واسواقها الحدودية مسجلا زيادة بمقدار 44 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

واوضح بابائي ان معظم ما تم تصديره خلال هذه الفترة شمل انواع المحاصيل الزراعية والادوات المنزلية والبلاط والسجاد والبولي اثيلين واحجار المرمر .

ويوجد في محافظة اذربايجان الغربية تسعة جمارك وستة اسواق حدودية وتعتبر المحافظة بوابة ايران الى اوروبا.

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