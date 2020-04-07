مسؤول روسي يحذر الولايات المتحدة من عواقب عدم رفع الحظر عن إيران

وكتب ميخائيل أوليانوف على تويتر اليوم الثلاثاء أن الولايات المتحدة ليست مستعدة للتفكير في تخفيف الحظر على إيران.

واضاف : حسنا ، لو وضعنا الاعتبارات الانسانية جانبا فان الاجراء الامريكي في كل الاحوال ليس واقعيا ، خاصة اذا اخذنا بنظر الاعتبار ان من الممكن لفيروس كورونا ان ينتقل الى الدول المجاورة لايران، وبالتالي فان 70 الف من القوات الامريكية وعدد كبير من الامريكيين في المنطقة سيكونون عرضة للاصابة.

وفي تغريدة أخرى، شدد أوليانوف، ممثل روسيا لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، على ضرورة توسيع "Instex" وإشراك المزيد من البلدان في الآلية.

وأضاف: يتعين توسيع قائمة المشاركين في إينستكس وإشراك المزيد من الدول خارج الاتحاد الأوروبي في هذا المشروع لأنه في مصلحة الجميع.

اينستكس هي أداة مالية خاصة تم إنشاؤها من قبل فرنسا وألمانيا وبريطانيا في فبراير 2018 لتسهيل التجارة غير الدولارية مع إيران.

يقع المقر الرئيسي لشركة إينستكس في العاصمة الفرنسية باريس.

وأكدت وزارة الخارجية الألمانية على اجراء أول عملية مالية مع إيران على أساس الآلية المالية الأوروبية والإيرانية المعروفة باسم Instex في 31 مارس الماضي.

وفقا لبيان الوزارة المنشور على تويتر، أكملت برلين وباريس ولندن بنجاح أول صفقة تجارية مع إيران على أساس Instex لتسهيل تسليم المعدات الطبية إلى إيران.

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