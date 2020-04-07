لاريجاني : تبديل خطر كورونا الى فرصة يعتمد على إصلاح الهياكل الاقتصادية

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي اجراه رئيس "لجنة دعم الانتاج" النيابية "حميد فولادكر" اليوم الثلاثاء، للاطمئنان على صحة لاريجاني بعد اصابته بفيروس كورونا.

واكد رئيس البرلمان في هذا الاتصال، على تاسيس الحكومة الالكترونية واتخاذ اجراءات تنموية اخرى بما في ذلك تطوير القرى وادارة الهجرة العكسية وترسيخ نظام اللامركزية والتنسيق بين مؤسسات الرعاية لدعم اصحاب المهن الهشة والصغيرة، بهدف تبديل تجارب المرحلة الراهنة الى فرص مواتية في مرحلة ما بعد كورونا.

كما دعا لاريجاني، الى الاستفادة من خبرات بعض الدول من اجل تجاوز الازمة وتبديل خطر كورونا الى فرص مواتية.

في الختام، دعا رئيس البرلمان الى التنسيق بين مؤسسات الرعاية الاجتماعية بهدف دعم اصحاب الحرف الصغيرة والمهن التي تفتقر الى نقابات والعمال لكونهم اكثر الشرائح هشاشة في البلاد.

من جانبه، قدم رئيس لجنة دعم الانتاج الوطني النيابية في هذا الاتصال، تقريرا حول نشاطات اللجنة بما فيها تاسيس فريق عمل "قفزة الانتاج"، ودراسة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا واجتماعاتها خلال العام الجديد (الايراني – بدا في 21 اذار / مارس 2020).

يذكر، ان الدائرة الاعلامية العامة بمجلس الشورى الاسلامي، كانت قد اعلنت الخميس ( 2 نيسان / ابريل) اصابة رئيس البرلمان "علي لاريجاني" بفيروس كورونا المستجد ودخوله الحجر الصحي لتلقي العلاج.

وفي اخر حصيلة انتشار هذا الفيروس داخل البلاد، اعلن المتحدث باسم وزاة الصحة الايرانية "كيانوش جهانبور"، ان اجمالي عدد الاصابات بفيروس كورونا (في ايران) بلغ لغاية ظهر اليوم الثلاثاء 62 الفا و589 شخصا، والمتوفين 3872، واجمالي المتعافين من هذا الفيروس لحد الان 27 الفا و39 شخصا.

انتهى ** ح ع