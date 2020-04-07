روحاني يؤكد ضرورة استئناف الأنشطة المهنية تدريجيا ومع الالتزام التام بالمبادئ الصحية

واطلع الرئيس روحاني خلال الإتصال الفيديوي مع محافظي خراسان الجنوبية، وخراسان الشمالية، وإيلام، وكهكيلويه وبوير أحمد، وجهار محال وبختياري ومع عدد من الأطباء والممرضين في مستشفى ولي العصر (عج) في مدينة بيرجند التابعة لمحافظة خراسان الجنوبية (شرق) ومستشفى الشهيد مصطفى خميني في محافظة إيلام (غرب) على سير تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمصابين بكورونا، والنقائص والإحتياجات التي قد تواجهها المراكز العلاجية بهذه المحافظات.

كما أكد روحاني ضرورة تطبيق خطة "التباعد الإجتماعي الذكي" في المحافظات في ظل الظروف الراهنة جراء انتشار فيروس كورونا في البلاد.

وفيما يخص إستئناف عمل قطاع التعليم، صرح روحاني انه لا يوجد اندفاع لإعادة فتح المدارس والجامعات، ويجب أن تتوفر شروط إعادة فتح المدارس بحيث يمكننا ضمان تطبيق المبادئ التوجيهية الصحية وإزالة جميع هواجس الأسر ومخاوفها في هذا الصدد.

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