شمخاني : التعايش بين الاقتصاد والسلامة امثل السبل للخروج من ازمة كورونا

وفي تغريدة نشرها اليوم الثلاثاء، وصف شمخاني توجيهات قائد الثورة الاسلامية على هامش موافقة سماحته بالسحب من صندوق التنمية الوطنية، "خطة طريق مطمئنة للمضي في هذا الاتجاه".

وكان المتحدث باسم الحكومة علي ربيعي، اعلن امس الاثنين عن طلب رئيس الجمهورية في رسالة بعثها الى قائد الثورة الاسلامية لسحب مبلغ وقدره مليار يورو من صندوق التنمية الوطنية، (لاستخدامه في مكافحة فيروس كورونا)، وموافقة سماحته على هذا الطلب.

وفي اخر حصيلة انتشار فيروس كورونا داخل البلاد، اعلن المتحدث باسم وزاة الصحة الايرانية "كيانوش جهانبور"، ان اجمالي عدد الاصابات بالفيروس (في ايران) بلغ لغاية ظهر اليوم الثلاثاء 62 الفا و589 شخصا، والمتوفين 3872، واجمالي المتعافين من هذا الفيروس لحد الان 27 الفا و39 شخصا.

انتهى ** ح ع