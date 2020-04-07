الرئيس روحاني يؤكد على توفير الخدمات العلاجية مجانا للرعايا الافغان

كما اجرى الرئيس روحاني اتصالا بالكوادر الطبية والعلاجية في "مستشفى ولي العصر (عج)" بمحافظة خراسان الجنوبية للاطلاع على الاصابات المحتملة بين الرعايا الافغان لدى هذه المحافظة.

واكد رئيس الجمهورية في هذه الاتصالات، "نحن قررنا انطلاقا من واجبنا الانساني في اطار اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا، على توفير الخدمات العلاجية مجانا للاخوة والاخوات الافغان لو ثبتت اصابتهم (لاسمح الله) بفيروس كورونا او ظهرت عليهم اعراض هذا المرض".

وشدد الرئيس روحاني ضرورة تقديم الخدمات العلاجية للمقيمين الافغان في خراسان الجنوبية بنفس الجودة التي تقدم الى المواطنين؛ وقال: نحن تربطنا علاقات شاملة مع جيراننا، وينبغي علينا جميعا رعاية الشؤون الصحية.

وفي الختام، اعرب رئيس الجمهورية عن تقديره لجهود محافظ خراسان الجنوبية وزملائه ولاسيما الكوادر الطبية والعلاجية هناك.

الى ذلك، قال محافظ خراسان الجنوبية "محمد صادق معتمديان" : انه لحسن الحظ لم تسجل اي حالة اصابة بفيروس كورونا بين الفي شخص يعملون حاليا في 3 مراكز اقتصادية تابعة للمحافظة بمنطقة "ماهيرود" الحدودية مع افغانستان.

واضاف معتمديان خلال الاتصال مع الرئيس روحاني، انه نظرا للبروتوكولات الصحية المتبعة بأتم الدقة في خراسان الجنوبية وتعاون الجانب الافغاني، لم نواجه اي مشكلة سوى اصابة 5 اشخاص من الرعايا الاجانب بينهم 3 من حملة الجنسية الافغانية واثنين من الجنسية الباكستانية الذين يتلقون العلاج في المستشفى حاليا.

انتهى ** ح ع