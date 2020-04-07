عبد الله عبد الله يشكر جهود الجمهورية الإسلامية في معالجة الرعايا الأفغان

وكتب عبد الله عبد الله مساء اليوم الثلاثاء في صفحته الخاصة على الفيسبوك، انه بحث خلال الاتصال الهاتفي مع ظريف في المواضيع ذات الإهتمام المشترك بما في ذلك الوضع السياسي، وتعزيز التعاون الثنائي والإقليمي بين البلدين، وسبل مكافحة انتشار فيروس كورونا وتبادل التجارب بين البلدين والمشاكل التي تواجه الرعايا الأفغان المقيمين في الجمهورية الإسلامية اثر انتشار فيروس كورونا في إيران.

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