الأمين العام لإتحاد البرلمانات الإسلامية يعرب عن تمنياته بالشفاء العاجل للاريجاني

وجاء في بيان الأمين العام لإتحاد البرلمانات الإسلامية: ان هذا الوباء قد اجتاح جميع أنحاء المعمورة وشكل ابتلاء آخر للبشرية جمعاء.
وأعرب عن تمنياته للاريجاني بدوام الصحة ومزيد التوفيق في خدمة الشعب الإيراني الشريف.
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طهران/7 نيسان/ابريل/إرنا- بعث الأمين العام لإتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي (PUIC) "محمد قريشي نياس" رسالة الى رئيس مجلس الشورى الإسلامي "علي لاريجاني"؛ داعيا الباري سبحانه وتعالى أن يمن عليه بالشفاء العاجل.
وجاء في بيان الأمين العام لإتحاد البرلمانات الإسلامية: ان هذا الوباء قد اجتاح جميع أنحاء المعمورة وشكل ابتلاء آخر للبشرية جمعاء.
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