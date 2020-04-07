نمكي: كورونا أثبت ضرورة إعادة النظر في جميع البنية التحتية

وفي اجتماع عقده مساء اليوم الثلاثاء عبر الفيديو مع رؤساء الجامعات وكليات العلوم الطبية في البلاد، أضاف وزير الصحة: لا نعلم بالتحديد ما هي الموجات التي سنواجهها في المستقبل، وإذا لم نتمكن من إدارتها، فسيواجه النظام الصحي الكثير من المشاكل والتحديات.

وحيى نمكي أرواح جميع شهداء الصحة في جميع محافظات البلاد؛ معربا عن أمله في إحتواء كورونا في القريب العاجل.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني كيانوش جهانبور، بان عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ لغاية ظهر اليوم الثلاثاء 62 الفا و589 شخصا، فيما تم تسجيل 133 حالة وفاة أخرى خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ عدد المتوفين في ايران 3872 شخصا.

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