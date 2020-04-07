٠٧‏/٠٤‏/٢٠٢٠ ١٠:١٣ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83742792
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نهاونديان: لا يحق لاميركا استخدام الفيتو ضد طلب ايران الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي

نهاونديان: لا يحق لاميركا استخدام الفيتو ضد طلب ايران الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي

طهران / 7 نيسان / ابريل /ارنا- اكد مساعد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية في الشؤون الاقتصادية محمد نهاونديان بانه لا يحق لاي دولة ومنها الولايات المتحدة استخدام الفيتو ضد طلب ايران الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي.

وقال نهاونديان في تصريح ادلى به لقناة "سي ان ان"، لا حق لاي دولة في صندوق النقد الدولي استخدام الفيتو وان سياسة الصندوق هي العمل بصورة منصفة في تقييمها وموافقتها على طلبات الحصول على قروض.

واضاف، ان ايران قدمت طلبا للحصول على قرض فوري في اطار آلية تعد من حق الحكومات والدول الاستفادة منها عند الحاجة المالية حيث ان ايران تعد من الدول المؤسسة للصندوق وان اداءها المالي جيد ويتوجب على هذه المؤسسة الدولية ان تفعل ما ينبغي عليها.  

وفند مساعد رئيس الجمهورية اشاعات ادعت بان طلب ايران قد رفض من قبل الصندوق واضاف، ان طلب ايران يمضي بمراحله اللازمة وان الكثير من الدول اعلنت دعمها لهذا الطلب.

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