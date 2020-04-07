سفير ايران في باريس: الاتصالات بين روحاني وماكرون مؤشر لاتساع نطاق القضايا ذات الاهتمام المشترك

وفي تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء الثلاثاء، أشار قاسمي إلى المحادثات الهاتفية الأخيرة بين الرئيس الايراني حسن روحاني ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، وقال: إن الاتصالات العديدة والمحادثات بين الرئيسين الفرنسي والايراني، في هذا العالم المليء بالمشكلات والقضايا الحساسة، يشير إلى اتساع نطاق القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين من اجل إيجاد رؤية وإدراك مشترك والاستفادة من الدبلوماسية الفاعلة في رفع مستوى العلاقات التعاون الثنائي وكذلك الجهود المشتركة من اجل السلام والأمن العالميين.

وكان روحاني وماكرون قد بحثا في محادثات هاتفية مساء الاثنين، مختلف القضايا الثنائية والأوضاع الراهنة بعد انتشار فيروس كورونا.

انتهى ** 2342