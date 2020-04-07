وزير الاقتصاد: السلع الوسيطة والمواد الخام تشكل 85 بالمائة من واردات البلاد

وقال دجبسند في تصريح له خلال اجتماع عقد الثلاثاء بشان اجراءات الجمارك الايرانية في مواجهة فيروس كورونا وبرامج الجمارك في عام النهضة الانتاجية، ان الجمارك تمكنت من الاستفادة جيدا من التطورات التكنولوجية بحيث يمكن القول اليوم بان تجهيز الجمارك باحدث التكنولوجيات جعلها في عداد الجمارك المتطورة في العالم.

واضاف، ان السياسات الجديدة المتخذة ادت الى الاسراع والتسهيل في تخليص السلع من الجمارك مما ساعد في الارتقاء بمكانة البلاد في المؤشرات العالمية ومنها التجارة الخارجية.

واكد بان الجمارك بمتابعتها هذه السياسات تؤدي دورا بارزا في المكافحة والكشف عن السلع المهربة وكذلك تحسين ظروف الاعمال الاقتصادية.

يذكر ان هذا الاجتماع عقد في جمارك مطار "الامام الخميني (رض)" جنوب العاصمة طهران بحضور النائب الاول لرئيس الجمهورية اسحاق جهانغيري.

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