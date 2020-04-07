٠٨‏/٠٤‏/٢٠٢٠ ١٢:٤٦ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83742861
٠ Persons

سمات

وزير الاقتصاد: السلع الوسيطة والمواد الخام تشكل 85 بالمائة من واردات البلاد

وزير الاقتصاد: السلع الوسيطة والمواد الخام تشكل 85 بالمائة من واردات البلاد

طهران / 8 نيسان / ابريل /ارنا- اكد وزير الاقتصاد والمالية الايراني فرهاد دجبسند بان الجمارك بتسهيلها واردات السلع الاستثمارية والوسيطة والمواد الخام التي تشكل نحو 85 بالمائة من واردات البلاد، تلعب دورا اساسيا في اقتصاد البلاد.

وقال دجبسند في تصريح له خلال اجتماع عقد الثلاثاء بشان اجراءات الجمارك الايرانية في مواجهة فيروس كورونا وبرامج الجمارك في عام النهضة الانتاجية، ان الجمارك تمكنت من الاستفادة جيدا من التطورات التكنولوجية بحيث يمكن القول اليوم بان تجهيز الجمارك باحدث التكنولوجيات جعلها في عداد الجمارك المتطورة في العالم.

واضاف، ان السياسات الجديدة المتخذة ادت الى الاسراع والتسهيل في تخليص السلع من الجمارك مما ساعد في الارتقاء بمكانة البلاد في المؤشرات العالمية ومنها التجارة الخارجية.

واكد بان الجمارك بمتابعتها هذه السياسات تؤدي دورا بارزا في المكافحة والكشف عن السلع المهربة وكذلك تحسين ظروف الاعمال الاقتصادية.

يذكر ان هذا الاجتماع عقد في جمارك مطار "الامام الخميني (رض)" جنوب العاصمة طهران بحضور النائب الاول لرئيس الجمهورية اسحاق جهانغيري.

انتهى ** 2342

سمات

تعليقك

You are replying to: .
3 + 1 =