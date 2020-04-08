امريكا تكشف عن حوارات مع بغداد لحسم الوجود العسكري في العراق

وقال بومبيو اامس الثلاثاء في مؤتمر صحفي، إنه "سيتم بحث كل القضايا الاستراتيجية في الحوار مع الحكومة العراقية، ومنها مستقبل الوجود العسكري للقوات الأمريكية العاملة هناك".



وأضاف، ان "الولايات المتحدة مستعدة للعمل مع أي رئيس وزراء يخدم مصلحة الشعب العراقي"

وأشار الى، ان "واشنطن اقترحت إجراء حوار مع حكومة بغداد في منتصف حزيران/يونيو المقبل، في ظل تفشي وباء كورونا"، مؤكدا "ان بلاده تسعى لأن تستمر علاقاتها الجيدة مع العراق".

الى ذلك أفادت وسائل اعلام محلية، الثلاثاء، بأن بعثة التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الامريكية في العراق قررت الانسحاب من قاعدة عسكرية في منطقة ابو غريب غربي العاصمة بغداد، وتسليم الموقع إلى القوات العراقية خلال الساعات المقبلة.

وبهذا النحو ستكون "قاعدة أبوغريب" سادس موقع عسكري عراقي تنسحب منه قوات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة في الفترة الأخيرة.

وكانت قوات التحالف الدولي بزعامة امريكا سلمت، الأحد (29 آذار 2020)، قاعدة "K 1" في كركوك وقبلها قاعدة القيّارة، الجوية جنوبي الموصل بمحافظة نينوى، إلى القوات العراقية، يوم الخميس الماضي.

وفي يوم الخميس (19 آذار 2020) تسلمت القوات الامنية العراقية، قاعدة القائم العسكرية في الانبار بعد انسحاب القوات الامريكية وقوات التحالف الدولي منها.

الجمعة،

وقد تسلمت القوات العراقية، الشهر الماضي، بشكل رسمي "قاعدة القائم " العسكرية على الحدود مع سوريا، بعد انسحاب قوات التحالف الدولي منها.

كذلك أعلنت قوات التحالف الدولي في اذار الماضي سحب جنودها من "قاعدة القيارة" الجوية جنوبي الموصل وتسليمها إلى القوات العراقية.

وفي يوم الجمعة الماضي ( 3 نيسان/ابريل ) الجاري سلمت قوات التحالف بقيادة واشنطن قاعدة الحبانية الجوية في محافظة الأنبار الى للقوات العراقية.

انتهى** ع ص**