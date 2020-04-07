العراق: تسجيل 91 اصابة جديدة بكورونا وتمديد حظر التجوال لغاية 18 من الشهر الجاري

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه " لغاية اعلان هذا الموقف، تم فحص 26331 نموذج في كافة المختبرات المختصة ومن ضمنها مختبرات أقليم كردستان العراق".

واضافت: "سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم (91) أصابة في العراق

الى ذلك قال محافظ النجف الاشرف، لؤي الياسري، عن سبب زيادة الإصابات بجائحة كورونا في المحافظة، ان" المحافظة تميزت بعملها وخاصة ابطال الصد الأول من الكوادر الصحية، وما يحصل من ارتفاع الإصابة بفيروس كورونا نتيجة لأخذ عينات كبيرة من المواطنين وخاصة الملامسين، حيث سجلنا اليوم وأمس 45 إصابة جديدة بالوباء".

وأضاف ان" مصاب في المشخاب نقل العدوى لثلاثين شخصاً"، مبيناً ان" الاصابات في النجف متوزعة بين المشخاب والكوفة والاحياء الشمالية"، لافتا الى ان" كسر حظر التجوال في المناطق الشمالية وكثرة العشوائيات ضاعفت الإصابة"، مؤكداً" تماثل ثلثا المصابين بكورونا في النجف للشفاء التام".

وأشار الياسري" طبقنا حظر التجوال بنسبة 90% والقوات الأمنية منتشرة في عموم المحافظة لمنع الخرق"، لافتا الى انه" من الصعوبة حجر الافراد دون توفير الدعم المالي".

وأكد ان" أي انسان معرض للوباء خاصة المسؤولين ممن يتفقد ميدانيا ما يجري في المحافظة".

وكشف عن "إصابة مجموعة من حمايته بكورونا عن طريق ملامسة أحد افراد الحماية من قضاء المشخاب وحالياً هم في مستشفى العزل في المحافظة".

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