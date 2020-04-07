٠٨‏/٠٤‏/٢٠٢٠ ٢:٤٨ ص
رقم الصحفي: 2253
رمز الخبر: 83742900
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المنافذ الحدودية العراقية مع ايران والكويت مغلقة أمام المسافرين والتبادل التجاري

المنافذ الحدودية العراقية مع ايران والكويت مغلقة أمام المسافرين والتبادل التجاري

بغداد/8 نيسان/ابريل/ارنا- أكدت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، الثلاثاء، أن المنافذ العراقية البرية مع إيران والكويت مغلقة بشكل تام أمام المسافرين والتبادل التجاري.

وذكرت الهيئة في بيان لها: "انها تؤكد عدم مصداقية الفيديو الذي تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك) عن مجموعة من العجلات تحمل زوارا ايرانيين وبحماية سيارات الشرطة العراقية في محافظة البصرة".

ولفتت الى ان "مضمون الفيديو هو مغادرة عمال أتراك محافظة البصرة متوجهين إلى بلدهم عبر منفذ مطار البصرة الدولي وهذه الصور تؤكد صحة الحدث".

وأكدت الهيئة في بيانها على ان "منافذنا الحدودية البرية مع الجارتين إيران والكويت مغلقة بشكل تام وصارم أمام حركة المسافرين والتبادل التجاري".

ودعت الى "توخي الدقة والمصداقية فيما ينشر والحصول على المعلومة الصحيحة من مصادرها الرسمية".

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