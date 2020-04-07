تخت روانجي: يجب الغاء الحظر الاميركي ضد الدول من اجل مكافحة كورونا

جاء ذلك في بيان اصدره تخت روانجي الثلاثاء لمناسبة المصادقة على بيان الجمعية العامة للامم المتحدة تحت عنوان "التضامن العالمي في مكافحة كورونا".

وجاء في البيان الذي وزع على جميع اعضاء منظمة الامم المتحدة، انه في هذا الوقت العصيب الذي تجتاح فيه نيران كورونا كل المناطق والدول في العالم، فان التضامن والتعاون الدولي امر ضروري لان جميع الدول هي في جبهة واحدة في مكافحة هذه الجائحة.

واشار مندوب ايران الدائم في منظمة الامم المتحدة الى المشاكل التي سببتها اجراءات الحظر اللاانساني الاميركي ضد الدول المستهدفة التي تكافح فيروس كورونا واضاف، ان هذا الوضع لا يضر مواطني هذه الدول فقط بل يضر ايضا المكافحة العالمية لفيروس كورونا وصحة كل سكان الكرة الارضية.

واكد تخت روانجي انه وبغية المكافحة المؤثرة لفيروس كورونا فان الغاء اجراءات الحظر اللاقانونية الاميركية يخدم مصلحة العالم كله ويعد امرا ضروريا.

واشار الى الطلبات العالمية المتزايدة الداعية الى الغاء الحظر الاحادي الاميركي، والتي طرحت من جانب الامين العام لمنظمة الامم المتحدة والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية والمفوض الاعلى لحقوق الانسان التابع للامم المتحدة وقادة العالم والمؤسسات غير الحكومية والمجتمع المدني واضاف، ان اميركا وبدلا من الاستجابة لهذه الدعوات، لم تبادر الى الغاء اجراءات حظرها الاحادية واللاقانونية بل عملت في بعض الحالات على تشديدها ايضا.

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