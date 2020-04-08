لجنة مكافحة الأوبئة اليمنية تدين استهداف طيران العدوان لمراكز الحجر الصحي بالبيضاء

وأوضحت اللجنة في بيان صادر عنها، أن طيران العدوان شن خلال الساعات الماضية غارة قرب مركز الحجر الصحي بمدرسة المحجبة بعفار محافظة البيضاء، كما شن غارة بالقرب من مكان حجر سائقي القاطرات بالقرب من عفار.

وأشارت اللجنة إلى أن هذه الغارات تأتي في سياق سعي دول العدوان لإدخال فيروس كورونا إلى اليمن الذي ما يزال خاليا حتى اليوم.

ولفت البيان إلى أن طيران العدوان سبق وأن شن غارات بالقرب من الحجر الصحي في الصليف بمحافظة الحديدة، مشيراً أن مضاعفة دول العدوان ومرتزقته لرحلات الطيران خلال الفترة الماضية واستمرارهم إلى اليوم في فتح المنافذ وترحيل اليمنيين من السعودية وغيرها يأتي في إطار مخططات العدوان لإدخال الفيروس إلى اليمن.

المصدر: المسيرة

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